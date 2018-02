Zaben 2019: Wasu Kungiyoyi Sun Fara Gangamin Sake Zaben Buhari A Abuja

Kungiyoyin masu zaman kansu da suka kai sama da 200 sun fara gudanar da taron gangamin ne a dandalin (The unity Fountain) dake Abuja, manufar gangamin shi ne nuna goyon bayansu ga ayyukan cigaba Shugaban yake yi wa kasar, yayin da suke fatan cigaban mulkin Shugaba Buhari a zaben 2019.

Advertisement