Hatsarin Jirgin Ruwa Ya Ci Rayuka 18 A Kebbi

Akalla mutane 18 ne suka mutu nan take, a karamar Hukumar Shanga ta Jihar Kebbi, sakamakon wani taho mu gama da wasu Kwale-kwale biyu suka yi wadanda suke dauke da ‘yan kasuwa da kuma kayan kasuwancin na su.

Hadarin wanda ya afku a ranar Talata da misalin karfe 8:30 na yamma, a daidai wajen da ake kira da Barikin Sakace, a sa’ilin da wani kwale-kwale da ke dauke da fasinjoji ya yi taho mu gama da wani mai dauke da albasa.

Wani mazaunin wajen da abin ya faru, Abubakar Maleji, wanda ya yi magana da mu ta waya, ya shaida mana cewa, “Gaskiya hadarin ya kazanta, domin a kan ido na aka fito da gawawwaki shida daga kogin, sannan kuma har bari na wajen ana neman mutane goma ba a gansu ba.

“Yawancin fasinjojin suna tafiyan dare ne a cikin kogin ba tare da la’akari da hadarin da ke tattare da hakan ba,” in ji shi.

A cikin jawabin da Sakataren Gwamnan na Jihar Kebbi, Abubakar Mu’azu Dakingari, ya baiwa manema labarai, ya ce Kwale-kwalen guda biyu suna dauke ne da fasinjoji fiye da 78, nan take dai an tabbatar da mutuwar mutane shida. 12 kuma sun bace, an kuma ceto mutane sittin.

Kamar yadda bayanai suka zo shi ma, Gwamna Abubakar Atiku Bagudu, da ya je yankin ta’aziyya, ya umurci Sarakunan yankin da Shugabannin Kananan Hukumomin yankin, da kuma Jami’an tsaron da ke aiki a kan ruwayen yanki da su hana tafiye-tafiyen dare a cikin Jiragen Kwale-kwalen.

Babban Daraktan Hukumar bayar da agajin gaggawa na yankin SEMA, Abbas Rabi’u Kamba, ya tabbatar da afkuwar hatsarin.

Idan dai ba a manta ba, sama da mutane goma ne sukamutu a wannan wajen a sakamakon wani hatsarin Jirgin ruwan da ya faru watanni uku da suka shude.