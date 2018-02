Mata A Jihar Bauchi Sun Bukaci A Taimaka Musu Bayan Kammala Horas Da Su Sana’o’i

A ci gaba da kokarin uwargidan gwamnan Jihar Bauchi Hajiya Hadiza Abdullahi Abubakar, na ganin mata sun samu hanyoyin dogaro da kai wajen samun sana’ar yi don su samu hanyar taimakawa kan su da iyalansu, a kwanakin baya an kaddamar da wani gagarumin shirin koyar da sana’a ga mata don su sami hanyar ci gaba ta hanyar iya sana’a irin ta yau da kullum don ganin sun samu yadda za su rika dogaro da kai wajen tallafawa iyalan su.

An kaddamar da shirin a karkashin ma’aikatar mata ta Jihar Bauchi inda aka zabo mata 1600 daga kananan hukumomin jihar Bauchi 20, inda shirin ya kebe su na tsawon kwanaki uku a cibiyoyi shida da aka ware don gudanar da shirin, wadanda suka gudana a Bauchi da Dass da Jama’are da Azare da Ningi da Misau. Inda aka dauki nauyin matan na tsawon wannan

lokaci tare da basu wurin zama don su samu natsuwa su koyi abin da ya kawo su wannan waje.

Cikin jawabinsa ga mahalarta taron bitar babban sakatare a ma’aikatar mata ta Jihar Bauchi Alhaji Mukhtari Wadaji Jama’are, ya bayyana cewa wannan shiri gwamnati na fito da shi a karkashin taimakon mai dakin gwamnan domin lura da irin matsalolin da mata ke shiga a dalilin rashin aikin yi ko rashin jari ko sana’ar da za su tallafi kan su har su taimakawa yaran su wajen biyan kananan bukatun makaranta ba sai an jira mai gida ya kawo ba, a wannan lokaci da wasu magidantan ke fama da wahala. Don haka ya ce an ware matan na tsawon kwanaki uku inda aka samar musu da wurin kwana a wadannan cibiyoyi tare kuma da basu abinci safe rana yamma da kuma kudin alawus na naira dubu daya a kowace rana.

Ita ma hajiya Hadiza Abubakar uwargidan gwamnan Jihar ta Bauchi cikin jawabin ta bayyana cewa manufar wannan shiri shine a koyar da sana’a don samun ingancin rayuwa ta hanyar bunkasa kasuwanci da saye da sayarwa na cikin gida da waje tsakanin matan don su dogara da kan su, don haka gwamnatin Jiha za ta ci gaba da ba su goyon baya don ci gaban wannan shiri tun daga cikin garin Bauchi har zuwa yankunan karkara.

Don haka ta yaba da himmar shugabanni a kananan game da yadda suka zabo matan da za su shiga cikin wannan shirin.

Hajiya Hadiza ta shawarci matan da suka koyi sana’ar suma su sanar da wasu yadda za su ci gaba ta hanyar iya wadannan kayayyaki da aka koya musu, wanda ya shafi yin kayan amfanin gida da suka shafi sabulai da mai da dinkin hula da na keke da kayan gyaran jiki da gyaran gida da tsabtar muhalli da daura goggoro da gyara fuska irin na zamani da rini da sauran sana’o’i da suke da amfani ga mata wajen samun abin biyan bukata da saye da sayarwa. Don haka ta kara da cewa za a ci gaba da dauko mata rukuni rukuni don ganin da dama sun amfana daga wannan

shirin ta yadda za a rage kaifin rashi da ke damun mutane a wannan lokaci.

Darakta a ma’aikatar mata mai lura da wannan shiri Madam Lydia Gimba ta ja hankalin mahalarta taro bitar da suka kasance a wajen wannan shiri don cin moriyar dukkan abin da aka tanada don matan da suka koyi aikin, kuma duk matar da ta halarci wannan waje ta kara hakuri hakika za ta amfana da alawus da kuma jari da kayan sana’ar da ake son ba matan da suka koyi wannan aiki wanda zai taimaka musu har da wasu da ake zaton suma za su shigo nan gaba su ci moriyar shirin.

Bayan kammala taron koyarwar matan da suka halarci wajen a games billage da ke Bauchi cikin tattaunawar da na yi da Hajiya Habiba Yusuf ta yaba da kawo wannan shirin da fatar kuma gwamnati za ta sa ido wajen ganin duk abin da aka ware don ba matan an basu saboda su ci moriyar wannan shirin don ganin rijiya ba ta bayar da ruwa guda ya hana ba. Musamman ta koka game da yadda suka kammala shirin kusan makonni biyu ba abin da aka basu sai naira dubu daya inda aka ce suna bin bashin naira dubu biyu wato alawus na kwanaki biyu. Bayan haka kuma matan sun bayyana cikakkiyar fatar an basu jari ko wani tallafi na kayan koyon sana’ar da suka koya don su ci gaba da wannan aiki da ake son su kasance ya taimake su wajen inganta rayuwar su da ta iyalan su. Inda matan suka ce suna jiran cikar alkawarin da aka musu domin an ce sai gwamna ya dawo za a basu abin da aka tanada musu.

Har wa yau matan sun yaba da irin sana’o’in da suka koya tare kuma da kulawar da aka basu na wurin kwana da abinci sau uku kuma mai kyau a duk tsawon lokacin da suka koyi wannan sana’a. Don haka sun kara yin kiran gwamnati ta lura da masu ci da gumin wanda ake son taimakawa don ganin duk abin da aka tanada ya kai gare shi ba tare da wani abin ya salwanta ba, musamman ganin a wasu lokutan gwamnati na taimakawa amma wasu sai su hana ruwa gudu yayin gudanar da ayyukan ci gaba don amfanin mutane masu karamin karfi.