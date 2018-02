Sojin Siriya Sun Kai Hari Da Makami Mai Guba

Iraki Ta Fidda Sunayen Wadanda Take Farauta

kungiyar da ke sanya ido kan hakkin bil’adama a Siriya mai cibiya a Birtaniya ta ce, an kai hare-haren sama da kuma na makaman atilari a gabashin Ghouta a ranar Litinin, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar fararen kimanin 30 tare da jikkata wasu gommai.

