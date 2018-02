Ni Ba Dan Amshin Shatan Majalisa Bane –Shehu Sani

Dangane da zargin cewa Sanatan na sukar Gwamnatin Buhari, sakamakon kalaman da ya yi na cewar Buhari ya huta a 2019 ya dora wani, Dan Majalisar Dattawan yace ko kadan ba sukan Gwamnatin Buhari yake yi ba, sai dai ya yi la’akari da halin da kasa take ciki ne, biyo bayan tsadar rayuwa da jama’a suke ciki, da yawaitar kashe – kashe tsakanin Manoma da Makiyaya, da yin garkuwa da Mutane da fashi da Makami, wannan shi ne dalilinsa, domin Buhari na kokari amma wasu mukarrabansa na cin dunduniyarsa, shi ya sanya ya bayyana ra’ayin shi da kiran Buhari ya huta ya dora wani Amintaccensa domin ci gaban Nijeriya da Jama’arta baki daya. A cewar Sanata Shehu Sani.

Sanata Shehu Sani wanda ya bayyana hakan ta bakin Mai taimaka masa na musamman akan harkokin hulda da jama’a, Malam Sulaiman Muhammad, ya zargi Gwamnatin El- rufa’i, da daukar nauyin wadannan mutane masu ikirarin yi mishi kiranye, inda yace ba sabon abu bane ga Jama’ar Jihar Kaduna dama Nijeriya baki daya. A cewarsa, El-fufa’i, yasha dauko hayar mutane daga wasu wurare su tara ‘Yan jaridu suna surutu a kanshi, anyi haka yafi so shurin masaki, kuma aniyar El-rufa’i, da mukarraban shi ita ce batanci a gareshi, amma su jama’ar da ya ke wakilta a mazabar Kaduna ta tsakiya mai Kananan Hukumomi 7, sune Alkalai a tsakanin shi da El-rufa’i, kuma sune suke da hakkii na cewar za suyi kiranye amma ba a dauko wasu mutane daga waje ba.

