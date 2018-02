Fadakarwa Zai Taimaka Kauda Tayoyi Marasa Inganci -Darakta VIO Na Kano

Daraktan na VIO na jahar Kano. Garba Abdu Gaya ya bayyana babban abinda keci musu tuwo a kwarya a yanzu akwai na tuki bakai ba gindi saboda bada lasisi da ake barkatai da ake a hukumomi daban-daban, yawan tattauna batun tasa yanzu ana kokarin ganin yanda za a kauda matsalar, an gabatarwa ministan sufuri na Amechi ya ce za a yi don samar da mafita.

Garba Abdu Gaya ya ce taron matakin na gyara idan akwai rashin sanin abu, akwai matsala dan in an san abu za a kawo gyara, wadanda suka halarci taron sun sami ilimi da suma zasu ilmantar dan a sami mafita.

Ya ce an tattauna abubuwa masu inanci wanda duk mahalarta zasu iya banbancewa tsakanin taya mai inganci da mara inganci da wacce wa’adinta na aiki ya kare da mai kyau.

An bayyana taron fadakarwa da hukumar kula da nagartar kayayyaki. SON. Ta shiryawa masu ruwa da tsaki a harkar zirga-zirgar sufuri kan ingancin tayoyi da ake amfani dasu da cewa zai taimaka wajen dakile matsalar anfani da tayoyi marasa inganci. Daraktan VIO na jahar Kano. Garba Abdu Gaya ya bayyana hakan a wajen toron da aka yi a otel din Royal tropiana a kano.

