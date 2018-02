Masari Ya Sha Alwashin Tallafawa Hukumomin Da Ba Na Gwamnati Ba

Badakalar Biliyan 11: An Sa Ranar Sauraren Shari’ar Shema

Da yake yanke hukunci, bayan an yi hutun mintin 10, Mai Shari’a Bako ya bukaci lauyoyin masu gabatar da karar su janye bukatan su ta 3 a takardar da suka mika wa kotu, abin da nan take Ologunorisa (SAN) ya yi Lauyan mai kare wadanda ake zargi ya ce bashi da matsala da janyewar da aka yi. Daga karshe mai shari’a Bako ya cire bukatar da ake magana a kai ya kuma dage karar zuwa lokacin da aka aiyyana a baya.

Wannan ya biyo bayan hukuncin kotun koli ne in data yanke na cewa, tsohon gwamnan Ibrahim Shema tare da Hamisu Makana tsohon kwamishinan kananan hukumomi da Ahmed Rufai Safana tsohon babban sakatare da kuma Ibrahim Lawal Dankaba tsohon shuganan kungiyar kananan hukumomin na jihar su gabatar da kansu ga babban kotun jihar domin ci gaba da sauraron tuhumar da ake yi musu, koma bayan bukatar tawagar lauyoyin tsohon gwamnan in da suka bukaci a yi wasti da shari’a daga babban kotu saboda bata da hurumin sauraron karar.

Sai kwamishinan, ya kara da cewa, a wancan harin an kashe dan sanda guda ne shi kuma direban motar da dan uwan mamaciyar aka ji masu rauni, aka kuma lalata motar da suke ciki.

“Daga cikinsu, tun wancan lokacin kawo yanzun, Mace guda ce kadai wacce take Insfekta ce kuma abokiyar mamaciyar ta kusa ne kadai muke iya shaidawa a matsayin ‘Yar Sandanmu, sauran kuwa tabbas ba ‘yan sanda ne ba,ba kuma matayen ‘yan sanda ne ba.”

“Wannan maganan karya ce, dole ne na fito na karyata ta, idan za ku tuna a ranar 20 ga watan Yuni, daya daga cikin Jami’anmu na ‘yan sanda mace mai igiya uku, wacce ke sashen SIB, ta rasa ranta a lokacin da take cikin aiki. A lokacin da ake tafiya da gawar na ta gida, can Lassa, da ke Karamar Hukumar Uba-Askira domin jana’iza.

A ranar asabar ce dai sashen ‘Yan Sandan ciki DSS, suka bayar da sanarwar sako mutane 13 da Boko Haram ke tsare da su, a sakamakon wata tattaunawa wacce kungiyar, ‘International Committee of Red Cross, ICRC, ta shiga tsakani.

Dakta Bashir Sallau ya bayyana cewa da yawa daga cikin kayayyakin da suke amfani da su wajen gyare-gyare an samo su daga jihar Kano saboda karancin da ake dasu a Katsina.

Gwamnatin jihar Katsina ta kara jaddada kudurinta na tallafawa hukumomin da ba na gwamnati ba wadanda suke kokarin ganin cewa an bunkasa tattalin arzikin jihar.

