Zamfara: Yadda ‘Yan Bindiga Suka Kashe Mutum 74 A Wurin Biki

Yanzu haka rundunar ‘yan sanda da sojoji suna garin Birane don samar da zaman lafiya. Mataimakin shugaban jami’an ‘yan sanda na CID, da na operation suna can garin yanzu haka.

Jami’in huda da jama’a na rundunar ‘yan sanda na jihar Zamfara DSP Shehu Muhammad ya shaida wa Leadership A yau cewa, ba su da rahotan kona masu zuwa biki, amma a Birane,’yan banga sun samu labarin cewa’ yan bindiga za su kawo musu hari, shi ne su ma su kai fitar farin dango suka dirar musu a mafakar da suke, inda su kai ba-ta-kashi aka yi kare jini biri jini,lalllai an yi asarar rayuka ta bangaren ‘yan bindiga da su ‘yan bangar, wannan shi ne na sani, in ji shi.

