Ko Ka San Illolin Sauyin Yanayi?

Kowa ya san halin da duniya take ciki na karyewa tattalin arziki sakamakon dalilai masu yawa, kama daga faduwar farshin man fetur, yake yake da saurasu, talauci ba karamar cuta bace da tasami dan adam kuma tanada illoli dayawa dasuka shafi ingancin muhalli, domin talauci yana taimakwa wajen abubuwa da yawa na tabarbarewa muhalli, misali sa sare itace na da alaka da talauci domin yawancin mutane musamman manoma sun dogare da albarkatun gandun daji ne domin rayuwa a lokacin rani don samun abin da za su kula da iyalansu, wanda hakan na zama barazana ga kasar noma ta hanyar zaizayar kasa dake addabar kasashe masu tasowa , domin hanyace da kasar noma ke zaizayewa ta hanyar gudun ruwan sama, ko iska maikarfi da ke kwashe saman kasar noma tamai da ita maras amfani, ko anyi shuka baza a sami wani abin kirki ba sakamakon kwashe sinadarai dake zama kamar taki ko kuma abincin da tsirai za su ci domin su girma.

Fatara daYawan jama’a : Binciken masana ya alakanta yawan talauci dake damun kasashen Afurka nada alaka da Kwararar jama’a zuwa birane sakamakon neman tsira ko samun abinsawa abakin salati yajawo gurbacewa muhalli sakamakon rashin shirin gwamnatocin akan yawan baki dake shiga birane batare da ka’idaba wannan yana jawo barazana ga rayuwar mazauna birni, yakamata gwamnatocin jahohi su samar da kayayyakin more rayuwa a kauyuka domin rage kwararar baki zuwa birane.

