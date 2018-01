ALLAH DAYA GARI BAMBAN: Yadda Kabilar Ibibio Ke Sa Amarya A Dakin Kara Kiba Kafin Tarewa

Kbilar Ibibio na zaune ne a Kudu maso Gabashin kasar nan ne, a na kaddara cewa su ne kabila ma fi dadewa a yankin gaba daya, su na da dangantaka da mutanen Anaang da Efik da kuma kabilar Igbo. Kabilar Annang da Efik da Ekid da Oron da na Ibeano na cudanya da Ibibio wajen suna da al’adu, yaren su ma ya dan yi kama da na juna.

Ga wasu abubuwa dangane da al’adun Ibibio

Dukkan ‘yan Ibibio na fahintar yaren Ibibio sai dan banbancin da ke bangarorin kabilar wanda rabe-raben iyaka na tsawon lokaci ya haifar, a na samun cikaken Ibibio ne a jihar Akwa Ibom da Cross Ribers in da ‘yan kabilar fiye da Miliyan 1.5 ke zaune, su na da dan dankantaka da kabilar Efik, a kan dauke su kamar daya a wasu lokutta, rabe-raben da ke tsakanin Ibibio ya hada da Uruan da Annang da Oron da Ibeno da kuma Eket.

Sana’arsu

Sana’oin Ibibio sun hada da aikin gona da kamun kifi da kuma saye da sayar wa, manoma a cikin su na aiki a tudu yayin da kamun kifi na gudana ne a gefen rafi da tashoshin jiragen ruwa da a ke kira da INE, masu kasuwanci kuma na yin haka ne tsakanin masu samar da kayan gona da masu samar kifi da kuma sauran jama’a mabukata.

Zamantakewar su

Suna da manya da kananan kauyuka, sai manya gidaje da ya kunshi zuriyya, suna sanya wa zuriyya sunan wanda ya kirkiro da ita, kowanne kauye na kunshe ne da iyalai da suka hada da Uba da Uwa da Yara da kuma Jikoki, al’adansu ya yarda da uaren mata fiye da daya amma a halin yanzu yawan mace-mace da matsin tattalin arziki ya sa yawan iyali na dada raguwa kwarai da gaske.

Auratayya

A zamanin baya, ana samun yawaitar aurar da ‘yanmata ‘yan shekara 14, a na ba iyayen amaryar ce kudin sadaki su raba tsakaninsu, uba ne ya ke daukar mafi yawan abin da aka kawo na sadaki. Sai an kammala biyan sadakin kafin a daura auren. A kabilar Ibibio Kalmar Ndidiong Ufok na nufin lokacin da gidan yarinya suka san mai nemar ‘yar su da aure bayan ta amince masa. Ndidiong Udok na nufin zuwa gidan su yarinya domin neman auren ta a hannun iyayen ta, a wannan zuwan ne su ke bayar da jerin abubuwan da za a kawo na al’adar auren kafin ranar auren.

Dakin kara kiba

Wannan wani tsohuwar al’dar kabilar Ibibio ce in da a ke boye yarinyar da aka kusa auren ta a wani daki na musammamn na tsawon wata daya ko fiye da haka, yarinyar za ta zauna bata aikin komai sai dai cin abinci, ana hakan ne domin ta kara kiba, a al’adar ta su kiba alamu ne na karuwar arziki da kuma alamun yarinyar tsantsar budurwa ce da bata san namiji ba kuma a nan ne su ke gane cewa ko mace za ta iya haihuwa a nan gaba ko a a.

Aiyukan kere-kere na hannu.

‘Yan kabilar Ibibio sun shahara wajen kere-kere ta hanyar amfani da itace, matasa maza da mata ne ke yin yawancin wadannan aiyukan, manyan mata kuma sun fi shahara ne wajen yin tabarma.

Canfe-canfen su

An canfa cewa matan Ibibio na da tsananin bukatar jima’i saboda yawancinsu kyawawa ne, wannan kamar sauran canfe-canfe a na kadarta cewa kwarewa ne kawai ya kawo haka. Amma dai an san su da iya abinci da sauran aikace-aikacen gida, hakan ya sa su ka yi suna a wajen aikin boyi-boyi, sun hada wannan shaharar ne da ‘yan kabilar Efik.

Addininsu

‘Yan kabilar Ibibios sun yi imani da samuwar Madaukaki da ake kira Abasi wanda ya halicci komai da komai harda wani abin bauta da su ke kira Ndem wanda aka ba kula da sauran harkokin jama’a, sai kuma Ndem isiong da ke kula da wanzuwar zuriyya, ta hanyar bayar da izinin haihuwa sai Ndem ndua da ke bayar da sa a a harkokin kasuwanci sai kuma Eka abasi wannan Ubangijin ke kula da rayuwar yara kanana da ruhin kakanninsu da suke bauta wa.

Karin maganan su

Amfani da Karin magana wajen magana abu ne da ya shahara a al’adar Ibibio kamar yadda ya ke a sauran kabilun wannan yankin. A na amfani da karin magana ne domin nuna kwarewa wajen fito da sakon da a ke son fitowa da shi ta hanyar la’akari da al’adar kabilar. Misali in an ce Ubok mʌm, ubok mʌm etuud ukpa, a na nufin “hadin kai zai iya kawar da duk matsala”. “Ukpa” na nufin Iroko babbar itace ce. Duk da girma da gawurtar icen Iroko ‘yan kabilar Ibibio sun yi imanin cewa in har an hada hannun za a iya matsar da reshen (Ukpa) itacen Iroko.