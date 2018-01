NSCDC Ta Jihar Jigawa Ta Samu Nasara Akan Manyan Laifuka 1,204

Up Next

Ya kuma yabawa gwamnatin jihar akan gudunmawar da take bawa rundunar har da kafafen ‘yada labarai wajen yada ayyukan rundunar.

Ya bayyana cewar, dukkan laifukan guda 883, kananan kaifukan an samu yin sulhu ba tare da anje kotu ba.

Durumin Iya yace, rundunar ta samu nasara wajen ganin anyi hukunci har 180 daga cikin manyan laifukka har 321 a shekarar 2017, inda ya kara da cewa, an kuma samu nasara akan laifuka 134 da aka mika su zuwa ga hukumomi da ban-da-ban da kuma guda bakwai wadanda ake kan sauraronsu.

