Fitattun Mata: Karimatu Aminu Abubakar

Ta fuskacin yadda za a bi domin bunkasa lamarin ilimi a Nijeriya, Karima ta taba cewa “Lamarin ilimi abu biyu ne; da wanda ya shafi malamai da kuma bangaren dalibai. Dole ne malamai su san cewa wannan aiki da suke yi taimakon al’umma ne wanda suke da sakamako mai girma a wurin Allah. Malamai su dage wajen koyar da dalibai su tabbatar mafi yawan daliban da ke ajin sun gane darasi kafin a dora. Sannan idan an zo jarrabawa su ji tsoron Allah wajen yi wa dalibai adalci. Mu a da malamanmu kokari suke su taimaka mana su ga mun ci jarrabawa. Suna da shaukin koyarwar a zuciyarsu ba irin malaman yanzu ba wadanda har shan alwashi suke yi sai sun kayar da dalibi a lokacin jarrabawa. Wanann ba daidai ba ne. Daliban yanzu ba su son karatu. Darasin da aka koya musu a makaranta ma ba su son yin bitarsa ballantana su je dakin karatu su zurfafa bincike ko kuma su rika daukar littattafai suna karantawa don amfanin kansu.

Hajiya ta yi tsayuwar daka wajen yaki da dabi’ar nan ta satar jarabawa da kuma muna-munan da ake yi a sha’anin jarabawa, hakan ne ya sa yanzu haka hukumarsu musamman a ofishin da take lura da shi ba su sako-sako da daukan mataki kan masu lalata yanayin jarabawa. A lokacin da hukumar JAMB ke zana jarabawa a takarda, Karima tana daga cikin wadanda suka yi tsayuwar daka wajen ganin ana sauya tsare-tsare domin kawar da hankulan masu yawaita satar amsa a yayin zana jarabawar, hatta ma da hukumarsu ta dawo amfani da Kwamfuta ta yi tsayuwar daga wajen ganin ana sauyawa gami da jirkita wuraren yin jarabawar a maimakon yadda mutum ya yi rijista ya kuma zana jarabawar a wajen, wannan na daga cikin salonsu na shawo kan matsalolin satar amsa, wadda Karima ta yi matukar kokari a wannan janibin.

An haife ta ne a Jihar Kano, ta yi karatun Firamare a makarantar Firamare ta Magwan sannan ta shiga Sakandaren ’Yan mata ta Dala duk a Jihar Kano. Bayan da ta kammala sai ta kuma tafi Jami’ar Ahmadu Bello da ke Zariya inda ta fara yin wani kwas na share fage, kafin daga bisani ta samu gurbi a Jami’ar inda ta yi digiri a bangaren Zoology (Nazarin kiwon namun daji). Bayan ta kammala sai ta yi bautar kasa (NYSC). Da ta kammala sai ta shiga harkar koyarwa, inda ta koyar a makarantun sakandare daban-daban a Jihar Kano. Sai kuma a shekarar 2000 ta sami aiki a Hukumar Shirya Jarrabawar Shiga Jami’a (JAMB) inda ta fara aikin a matsayin babbar jami’ar sashin mulki ‘Principal Admin Officer’. Haka nan ta yi ta gwagwarmayar aikinta a wannan hukumar har Allah ya daukaka lifafarta ta zama shugabar shiyya ta JAMB.

Hajiya Karimatu Aminu Abubakar ita ce Shugabar Hukumar shirya jarabawar neman shiga jami’a, wato ‘JAMB’ ta shiyyar Kano wacce ke kula da jihohin Kano da Jigawa da Katsina. Karima ta yi aikin koyarwa daga bisani kuma ta ajiye aikin inda ta tsunduma aiki da Hukumar JAMB. Mace ce da ta yi tsayuwar daka wajen ganin ta yi duk mai iyuwa domin kyautata ilimin matasan Nijeriya musamman a yankin hukumar da take shugabanta. Har ila yau, Jaruma ce da ta yi fice ta fuskacin tsayuwa kan bisa aikinta da kuma jajircewa yadda ya dace.

