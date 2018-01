Daga Na Gaba… Farfesa Rukayya Ahmad Rufa’i: Gwarzuwarmu Ta Mako

Tare Da Bilkisu Yusif Ali – 08054137080– [email protected]

Tarihina

Ni ‘yar asalin jihar Jigawa ce. An haife ni a garin Ringim ranar 19 ga watan feburairu a shekara ta 1959. Mahaifina shi ne Alhaji Muhammadu Ibrahim Jaifi mu biyar ne a wajen mahaifinmu. Na fara da karatun islamiyya a garin Ringim anan kuma na fara makarantar boko wato firamare. Daga baya sai aka mayar da ni makarantar firamare ta kwana da ke shekara daga 1970-1972. Bayan na kammala sai na tafi makaran sakandire ta kwalejin gwamnati ta ta ‘yan mata ta Dala inda n agama a shekarar 1977. Mahaifina da mahaifiyata su mayar da hankali kwarai kan karatuna ko da a lokaci mahaifina zai tafi kasar waje sai ya danka al’amarin karatuna da kula da ni hannun yayansa Alhaji Uba Ringim inda ya dauki dukkan al’amurana. Na sami shiga fagen share shiga jami’a ( school of preliminary studies) inda na yi shekara daya maimakon shekara biyu. Wannan kuwa ya faru ne saboda yadda na mayar da hankali na ci jarrabawa. Wannan y aba ni damar shiga jami’a na karanta harkar yadda ake koyarwa. ( Education History) Na kammala karatun digirina na farko a shekarar 1981. Na koma jami’a inda na yi digirina na biyu inda a karanta tarihi. Na kammala a shekarar 1987. Na tafi Amurka wurin maigidana lokacin shi ma yana can yana karatu wannan ta ba ni damar ni ma na ci gaba da karatun digiri na uku PhD. Na karanta fannin ilimi. Na dawo Nijeriya a shekarar 1991.

Gwagwarmayarta

Na fara da hidimar kasa a kwalejin horar da malama mata ta gwamnati da ke Goron Dutse a Kano. Daga nan kuma sai na fara aikin koyarwa a kwalejin ilimi ta jihar Kano ta karamar hukumar Kumbotso. Daga baya kuma sai na kara koma wa kwalejin ilimi na ci gaba da koyarwa. A lokacin akwai yankinta a Gumel. Bayan na dawo daga karatu ne aka kirkiri jihar Jigawa don haka sai aka mayar da mu yankin Jigawan wato ta Gumel din. Amma kuma dawainiyar kullum daga Kano inda nake da zama zuwa Gumel ba karamin al’amari ba ne ga rashin kyan hanya duk abin ba sauki don haka sai na nemi aiki a jami’ar Bayaro da ke Kano kuma na fara a shekarar 1992 nan nake har zuwa yau din nan.

Na rike matsayin kwamishiniyar lafiya lafiya a jahar Jigawa a lokacin mulkin soja daga shekarar 1997 zuwa 1998. Da taimakon Allah da taimakon Maigirma gwamnan farar hula Alhaji Sule Lamido muka samar da asibitin da ke garin Dutse a yanzu. Shi ne babban asibitin jiha da ke Jigawa yanzu.

Tun da na fara koyarwa a jami’a nake rike ma mukamin Lebel coordinator ta dalibai fiye da shekara goma. An ba ni HOD wato mukamin shugabar sashe a shekarar 2005-2007. A dai wannan wannan tsakanin sai aka nada ni mukamin sakatariyar zartarwa mai kula da tsare-tsare daga shekarar 2004-2007. An nada ni a kwamitoci da dama a jami’a. An kuma nadani kwamishina daga shekarar 2007-2010. A wannan shekarar 6 ga watan afrilu gwamnatin tarayya ta nada ni ministar ilimi. Na zauna wannan kujerar har zuwa 29 ga watan mayu 2011.

Nasararta

Babbar asara a lokacin da nike Minista shi ne yadda na samar da jami’oi tara a jihohi daban-daban. A lokacin da Maigirma Gwamnana Jigawa Alhaji Sule Lamido y aba ni kwamishiniyar Ilimi ta jiha nan ma na yi amfani da wannan damar na yi iyakar kokarina wajen kawo ci gaba ga fannin ilimi gaba daya, an fadada shi sannan aka inganta shi sannan aka ba wa ilimin ‘ya’ya mata fifiko da muhimmanci. An fahimtar da iyaye amfanin ilimin ‘ya’ya mata. A yanzu haka a Ringim da kuma sauran garuruwanmu na Jigawa gaskiya an sami ci gaban ilimin ‘ya’ya mata. A lokacin ina kwamishar ilimi an samu an bayar da ilimin ‘ya’ya mata kyauta tun daga firamare har zuwa matakin jami’a

Duk lokacin da na åsami dama burina shi ne ya zan tallafi jihata da ‘ya’ya mata da ilimi.

Taurarinta

Taurarina su ne mahaifina da maigidana. Mahaifina mutum ne mai son karatu dole ne yaransa su yi karatu. Ya ba mu goyon baya ya samar mana da duk abin da ya kamata a ce an nema ta fannin karatunmu. Mahaifina ya yi ta dawainiya da karatuna a lokacin ma ban san mai rayuwa ta kunsa ba.

An daura min aure da maigidana a shekarar 1977. Maigidana shi ya yi ta kokarin na yi digirina na biyu shi ya yi ta ba ni goyon baya. Sam ni ba ni da sha’awar komawa digiri na uku amma maigidana shi ya yi ta ba ni baki da jan ra’ayina har Allah ya nufa na koma. Maigidana naba ni dukkan dama kowace kasa zan je don gabatar da takarda in zan tafi. Akwai abin da b azan taba mantawa baa kwai (Cibil fellows) da na je a Ingila. A lokacin ina da yara ga shi zan je Ingila na yi wata uku ga shi ba a sab aba a yanayin rayuwarmu amma haka y aba ni kwarin gwiwa wand aba don shi b aba zan samu ba.

Malamaina suna cikin taurarina musamman shugabar makarantata Misis Atu , ta yi kokarinta na ganin ta fahimtar da mu ganin muhimmancin karatu mu zama wani abu, a kullum tan aba mu kwarin gwiwa.

Kalubale

Babban kalubale da na fuskanta a aikina ya fara fitowa ne a lokacin da na tafi harkar gwamnatin siyasa. Saboda harkar siyasa akwai abubuwa da dama sai wanda ya shiga cikinta zai sani Ni da na taho daga jami’a sai na ga abubuwa bas a tafiya yadda ya kamata ya kasance a rayuwar yau da gobe. Komen a ma’aikacin jami’a yana tafiya ne a dai-dai kome ana bude shi a fili kuma a jami’a wannan gaskiyar ce za ta kai ka duk inda z aka. Amma sai na fuskanci anan ba haka ba ne.

Zabin Rayuwa

Duk abinda Allah ya kaddara y aba ni ina ganin shi ne ya kamata. Ina godewa Allah duk abin da ya zo hannu da shi nake amfani. Wannan ya sa tun ina karama ban sami kalubale ba don haka nake. Alhamdulillah.

