Zuwan Bahaushe Afirka Ta Yamma, Rayuwarsa Da Sana’o’insa (I)

Wannan mako za mu yi tsokaci ne a kan asalin Hausawa da yaduwarsu a matsayinsu na jinsin da suka fito daga Kasashen gabas na Daular Larabawa. Babu shakka Babin za ya kalli kafuwar wasu yankuna na Kasar Sakkwato da ake sa ran wasun su sun koma can sun yi sansani. Tare da kuma bada labarin takaitaccen tarihin Malam Usman Kosau, wanda iyayensa na daga cikin wadanda su ka yo kaura daga can Daular Larabawa din, a matsayin babban misali cewa lallai Bahaushe daga Daular Larabawa ya fito.

Malam Abdullahi Bin Fodiyo ya fada a cikin littafinsa mai suna Kitabun Nasabi cewa fulani sun fito ne daga tsatson Annabawa guda biyu: da Annabi Isma’il (AS) da kuma Annabi Ishaka (AS), Allah Ya yarda da su. Yadda abin ya ke, a cewar sa shi ne Annabi Ismaila ya haifi ‘ya’ya 12 maza da kuma mace daya mai suna Nasmatu. To, a Iokacin da ya ga ajalinsa ya karato sai ya bar wasicci ga dan’uwan sa Annabi Ishaka da cewa idan Nasmatu ta isa aure ya aurar da ita ga daya daga cikin ‘ya’yan sa, watau shi Ishaka din. To sai kuwa haka ta kasance. Aka aura mata Isu dan Annabi Ishaka. A waje daya kuma mu na iya cewa Falasdinu nan ne asalin kakannin su na usulan. Daga nan su ka yo hijira har su ka iso Senegambiya, watau kasar Tikaru. A nan ne kuma suka sami harshen Fulatanci. Shima Sarkin Musulmi Muhammadu Bello a cikin littafin sa mai suna Infakul Maisuri ya bayyan a cewa bayan abubuwan da su ka faru na tarihi da sauye-sauye, daga Senegambiya sai Fulani su ka kasu gida 3 a kuma Karni na 13 Miladiyya. Kashi guda daga cikin su su ka nufi Futatoro, kasha guda su ka nufi Futajalo. Sai kasha na uku su ka nufi gabas, da nufin komawa wajen dangogin sun a uba, watau Larabawa.

To ta haka su ka nufi kasar Hausa, har daga baya su ka watsu. Wasu daga cikinsu, kamar yanda Malam Junaidu Wazirin Sokotoya bayyana a cikin littafinsa mai suna Tarihin Fulani, ‘sun samu isa inda su ka dosa, watau gabas wajen dangin uba. Wasu kuma su ka yada zango a kasar Hausa, watau wadanda su ke dangi ne ga Bani Yalalbe da Sissilbe da Walalbe da kuma Gumborawa, da Galanka’en da kuma fulanin Adamawa . Wannan kenan. Bayan wannan kwamba kuma, a wasu sassa na Kasar Hausa kamar kasashen Sokoto da Katsina an sami wasu kungiyoyin Fulani da su ka zauna a wuraren a lokuta mabanbanta. Akwai daga cikin su kamar Sullubawa, Mundubawa, Yolawa, Jobawa, Dambazawa da sauransu da yawa.

A kasar Katsina kuma an sami wasu kungiyoyin Fulani da su ka hudo wa kasar Hausa ta Gabas, su ka zauna a yankuna daban-daban na kasar ta Katsina. Ka ga wancan zance ya zo daidai da wannan. Hakazalika kuma a sanadiyar yake-yake kuma na basasa, da su ka yi ta faruwa tsakanin kabilun Fulani a can Futatoro, sai tun wajen shekara ta 500 bayan hijira, kakan Shehu Usmanu Bin Fodiyo watau Musa Jakwallo ya taso tare da jama’arsa su ka zauna kasar Kwanni wadda ke a yankin Kasar Nijar a yau. Daga nan kuma zuriya ta ci gaba da yaduwa. A sakamakon irin wannan yanayi na hijirce-hijirce, sakamakon neman maraya da wurin da za a tsugunna a samu wadataccen karatu, aka sami wasu kungiyar Fulani wadanda daga bisani ake kira Ashafawa, su ka yi sansani a ‘Yandoto ta kasar Katsina, a wajejen Karni na 15 (K. 15)

Kan manazarta fa ya hadu a wuri daya a kan cewa Fulani, a duk inda su ke a Duniya, to su na da wata irin fahimta da falsafar rayuwar Duniya ta musamman da su ke kira pulaaku. Wannan akida da ta banbanta Fulani da sauran jinsunan mutane ta na da ginshikai kusan 15 wadanda su ka hada da kunya (senteende), juriya (munyal), tausayi (Endam), jaruntaka (Ngorgu), dattaku (Neddaku), da sauran su. To daga cikin wadannan sansanai ne ake kyautata zaton wasunsu sun nufi yamma har kasar Sokoto inda su ka zauna. Su ne kuma daga bisani su ka nemi yin hijira zuwa Katsina su ka kuma aiwatar da hakan. Su ka zauna inda dajin Zori ya ke, zuriyar su Malam Usman Kosau kenan. Wannan kenan.

Wani masani ya nuna cewa Hausawa sun hada da mutanen nan wadanda saboda kaura da magabatan su su ka yi daga kasar Hausa zuwa wasu sassa da ke makwabtaka ta kusa ko ta nesa da kasar Hausa, ko da kuwa ba su yin magana da harshen Hausa din, ko kuma yin al’adun Hausawa sun dauka su Hausawa ne. Misali : Abakwariga da ke zaune a jihar Taraba a yau, da kuma wasu da ke ikirarin cewa su Hausawa ne da ke zaune a kasashen Kot Debuwa (Cote de boire) da Burkina Faso da Mali.

Hakazalika kuma akwai al’ummar da saboda kaura da magabatan su su ka yi daga wasu sassan Duniya zuwa kasar Hausa tuni sun manta da harsunan su da adabin su na asali sun dauki na Hausawa. Sun zama Hausawa a takaice, a harshe da adabi da al’ada. Misalin ire-iren wadannan mutane sun hada da Barebari, Kambarin Barebari, Barebarin Katsina, Buzaye, Fulani, mutanen Mali, Mutanen Salgare (ko Senegal), da dai sauran su . A wata ruwayar kuma tarihi ya nuna cewa da Malam Umaru Na-Alhaji da Jibrin Kosau. Da wannan ne mu ke yin shimfida cewa tarihin da ya gabata ya nuna cewa kabila ko al’ummar da Jibrin Kosau ya fito daga gare ta sun fito ne daga yankin Sham ta kasar Larabawa (ko kasar Siriya a yau) Daga cikin zuriyar ma akwai kakannin ko ‘yan uwan Shehu Usman Bin Fodiyo. To sai su ka yi hijira zuwa yamma, su ka yi linzami ko sansani a kasar ko birnin Sakkwato. An ce kakannin Shehu Usman Bin Fodiye su su ka riga yin gaba wajen yin wannan kaura. A wata ruwayar kuma an ce da Malam Umaru Na-Alhaji da Jibrin Kosau dukan su daga Bagadaza su ka fito, su ka zo Katsina su ka yi sansani, sannan daga bisani su ka koma Zakka da zama.

Amma waccan hujja ta farko ta fi karfi don da ita aka fi dogara. A Sakkwato, sai wasun su su ka fallatsa su ka tafi su ka kama wurare a yankunan kauyukan Sakkwato din su ka zauna. A wannan tunanin ne zuriyar Kosau a yau su ke danganta wannan kaura zuwa Sakkwato da wani zance ko batu da Manzon Allah (SAW) ya taba fadi, da ya ce : ‘ga wani haske can za ya bayyana a yamma, duk mai son ilimi to can za ya same shi kuma ilimin za ya yadu a kasar baki daya’

Shikenan, a yankin Sakkwato sai wannan al’umma fulani su ka ci gaba da yaduwa har ta yi yawa. Wasu daga cikin su su ka kama kiwon dabbobi, wasu su ka yin karatun addini da karantarwa, wasu kuma su ka shiga cikin harkokin mulki, wasu kuma su ka shiga yin fatauci. Daga cikin bangaren da ke yin kiwon dabbobi sai wasu su ka gusa su ka yi sansani a wani wuri da ake kira Zori, a nan dai yankin Sakkwato din. Ga kuma dukiya ta dabbobi sai kara yaduwa ta ke yi. Daga cikin su akwai wasu mutum biyu da ake kira Shehu babba da Shehu karami da su ka tara akalla saniya mai sunan saniya har kimanin sama da 100,000. To sai Shehu babba da Shehu karami su ka yanke shawarar su bar Zorin Sakkwato su kara gusawa gabas. Su ka kora saniya kimanin 9,000 su ka yi gabas su ka bar kimanin shanu 100,000 can wajen sauran dangin su. Sai su ka iso wani wuri a kusa da Katsina da a yanzu ake kira Zori. Ma’ana sun baro Zori sun zo sun kafa wata sabuwar Zori.

Su ka zauna nan. Su na nan, wasu dangin su daga waccan Zorin Sakkwato su kan kawo masu ziyara lokaci-lokaci wasu sauran kuma ba su zuwa. To a nan Zori sai, saboda dajin na da girma kwarai kuma dangi kan sha wahala wajen gane wurin in sun fita kiwo ko neman abinci, ma’ana su kan yi dimuwa. Sai su ka yi wata dabara. Su ka samu wani dogon icce da ya kere duk sauran itatuwan da ke dajin da ake kira ‘iccen zure’, su ka yanka sa, su ka fede shi, fatar, sai aka aza ta a bisa wannan icce na zure. An yi hakan ne don duk wanda ya fita waje kiwo ko neman abinci idan ya dawo ya hango wannan fatar sa a bisa wannan icce da ya fi kowanne icce a dajin tsayi. Yin haka, sai matakin zama nan ya daidaita.

Aka hadu nan aka yi ta zama. Daga nan sai wasu su ka bazu su ka shiga cikin harkar yaki, ana yin yaki tare da su, wasu su ka hakura su ka tsaya nan su ka ci gaba da kiwon dabbobi. Wasu kuma su ka fallatsa cikin Duniya neman ilimi.

Za mu dora a sati mai zuwa in Allah Ya yarda.