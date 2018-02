Me A Ke Ciki Game Da Tsadar Kujerar Hajji A Nijeriya?

Daga Muazu Hardawa, Bauchi

Ganin yadda a ka kara kudin farashin kujera a bara na ga akwai bukatar bude wani zaure a Whatsapp Hajj Concern Forum zaure ne da mu ka bude, don tattauna matsalolin da suka shafi aikin Hajj da Umrah.

Tun daga lokacin da a ka kara kudin aikin Hajj zuwa sama da Naira milyan daya da rabi mu ka bude wannan zaure, don muhawara da rokon yadda za a samu sassuci. Kaidar zauren shi ne tattauna matsalolin tun daga kan maniyyaci zuwa hukumomin aikin hajj na jiha ko tarayya har karamar hukuma zuwa filayen jirage da tashi da sauka da isa Jidda ko Madina ko Makka da duk abin da ya shafi wannan ibada.

Lokacin da na bude wannan zaure na tura wuraren da abin ya shafa na kwana Ina amsa waya musamman daga Saudi da Kano da Abuja saboda shawara da na bayar. Dalibai a Makka da Madina sun taimaka. Shugabannin kwamitin aikin Hajj a majalisun tarayya sun shigo sun taimaka da wasu sarakuna da sanatoci da mutane da dama. Muhawara ta zafafa ga gwamnati da hukumar aikin hajj ta kasa har an kai ga sun turo ma na cikakken jaddawalin yadda za a kashe kudin da mahajjaci ya biya da bayanai sosai.

Don haka mu ka yi ta bada shawara game da tsadar tikitin sama da naira dubu Dari biyar da masauki shi ma sama da 400,000 da ciyar da Alhaji sama da 100,000, alhali wasu ba sa iya cin abincin.

Don haka mu ka bada shawarwari idan wanda ke Amurka zai sayi tikiti zuwa Jidda dala dubu da ya fi ninki uku na tafiyar Nijeriya a Saudi Air to a jirgin Mad an cuci alhazai tunda masu umra daga Nijeriya su na sayen tikiti naira dubu dari biyu ya kamata a samu rangwame daga aikin hajj da jirgi ke tashi da fasinja a cike kuma a ba Alhaji kilo 30 kacal akwai alamun kashe a raba ko fi da beto daga abin da Alhaji ya biya game da masauki kuma an taru an bada shawara a koma baya da harami saboda iya kudinka iya shagalinka. Nisa da harami zai Samar da saukin kudin masauki don haka a nema wa alhazai rangwame ko da za a kasa kudin wata kujerar ta fi wata tsada bukatar make Hajj sallah saboda wani idan ya tafi harami sai ya share kwanaki Kafin ya zo masauki tunda dama ibada ta kai shi.

Don haka kusanci da harami yawanci siyasa gwamnati ke yi ganin kusan shekara 20 INA bin hanyar Saudi do Hajj ko umbra a jirgin sama har a mota hajj by road sai biyu duk na bi kuma na yi Mazarin irin matsalolin da suke wannan hanya da ci da beto ko wahalar da mutane ke sha saboda son zuciyar wasu mutane kalilan har littafai na rubuta don haka yanzu na ke mu hada kai a taimaki masu niyya saboda ganin a kullum abubuwa sake tsawwala suke yi.

’Yan majalisun tarayya sun temaka cikin wannan zaure na Whatsapp Hajj Concern Forum kuma hukumomin aikin hajj sun bamu hadin kai. Don haka ganin lokaci na karatowa shine muka farfado da wannan zaure saboda wasu wayar su ta samu matsala sun fita wasu kuma ransu ya baci don wani ya turo abin da bai dace ba sun fita. Don Allah don annabi mutane su lura abin da ya shafi aikin hajj da umrah da hukumomin alhazai kurum muke son tattaunawa a wannan zaure ba zancen siyasa ko labarin duniyar wasu batutuwa ba. Kuma ko an samu akasi wani ya turo wani abu dabam muna hakuri mu ba da warning Kafin mu fidda mutum.

Akwai manyan malaman jamiar Madina yan Nigeria da shugabannin addini irin su Sheikh Abdullahi Bala Lau shugaban izala da sanatoci da sarakuna duk suna cikin wannan zaure don Allah a temaka a yi abin da ya dace. Kuma zamuci gaba da tattauna batun a Facebook da jarida.

Saboda yanzu haka mun samu labarin akwai rigima kwance a kasa cikin hukumar aikin hajj ta kasa an fara tattauna duk korafin da muka yi a baya har shugaban hukumar aikin hajj ta kasa yasa an kama wani mutum Wanda ya binciki zargin da ake musu an tsare shi a Abuja muryar amurka suna bin diddigin labarin EFCC da sauran hukumomin gwamnati ance suna aiki a kan zargin almundahanar don muke adduah Allah tona asirin Wanda ya cuci maniyyaci. Don haka idan mun temaka da shawarwari zamu temaki jamaa da gwamnati tsarkaken duk wata badakala dake cikin aikin hajj.

Aljanu ba za su sauko su gyara Nigeria ba mune masa temaka wa a gyara, don haka a bamu shawarwari da suka dace ta zauran mu na Whatsapp. Kuma bamu bude wannan zaure don cin zarafin waniba sai don a samu gyara da rangwame a farashin aikin hajj da kuma Neman adduah kan idan akwai me zaluntar alhazai ko riyal guda Allah ya bi kadin bayin Allah. Kuma duk Wanda muka sa cikin wannan zaure idan bashi da raayi zai iya kira mu fitar da shi ko ya fita da kansa ba damuwa.

Babban dalilin da ya sa na bude zauran Hajj concern shine akwai Wanda suke son tafiya sauke farali kuma wayayyu amma kudin su bai kai na biyan kujera a hukumar alhazai ba amma sai su biya su makale. Misali idan ya kasance sun biya milyan daya ko sama sun kasa cikawa. Fitowar kudin su sai bayan an dawo aikin hajj ayi ta rubutu kafin badi kudi ya karu ko ya ninka. Idan an Kurna bukatu sun hau kan kudin magana kare alhali akwai yadda mutum zai yi ya tafi cikin sauki.

Hajj da ta wuce sauran mako biyu a fita arfa na dauki iyali na da fasfonta zuwa Kano da kudi kimanin milyan daya naje ofishin agent da nake tafiya kasashen waje dasu nan take nabiya milyan daya na canza mata kudin guziri na cin abinci kimanin dala Dari uku wato riyal dubu da Dari daya kimanin naira dubu 120 na cin abinci a cikin kwanaki takwas ta tashi aka sauke su a Madina suka kwana hudu ziyara suka wuce Makka suka kwana 16 sukwyi hajj da duk ibada suka zo jedda suka kwana daya suka dawo Kano cikin kwana 21 suka yi hajji cikin sauki a kudin da bai wuce milyan da dubu Dari daya ba.

To irin wannan temako muke son ayiwa alhazai gwamnati ta raba kudin kujera iya kudinka iya shagalinka. Wanda kuma ya ga zaibi jirgin yawo international ya bi amma ya Sani shi zai canji guzirinsa amma aiki duk daidaine da Wanda ya tafi ta hukumar aikin hajj ta kasa saiko su ba ruwansu da Alhaji na jirgin yawo saiko mudawwafi da agent naka suke da amanar lura da kai a Nigeria da Saudi Arabia.

Kuma mu na so mutane su lura sosai wajen biya ta jirgin yawo su nemi agent mai kyau na gaskiya wanda suka San hanya su musu jagoranci saboda gudun shiga hannun batagari masu cutar bayin Allah. Ba mu na zargin hukumar aikin Hajj ta kasa bane fatar mu shine a sama wa alhazai rangwame game farashin aikin hajj ta kowane hanya kuma a daina wulakanta alhazai ana watsar musu kayan hannu da bai taka kara ya karya ba.

Saboda a bara mun samu labarin wadanda hatta alkurani ko ruwan roba na sha dake a hannu su a karba an jefar illa jakar hannu kilo goma da babbar jaka kilo 30 duk da cewa an nunkawa Alhaji farashin tikitin jirgin. Sun manta Wanda ya fito India ya biya dala dubu an basho kilo 50 ga kayan hannu ba adadi. Don haka muke fatar alheri Allah kawo mana gyara cikin yadda ake gudanar da aikin hajj Nigeria. Idan shugabannin sun gyara sun temaka wa kan su. Saboda duk cuwa cuwar cuta da raba rarar kudi ko biyan kudin alawus da ake ba manyan jagororin gwamnati duk mutane suna sane kuma ana samun bayin Allah da ke kamar harkallar da wasu hukumomin aikin Haj na jihohin ke yi.

Wani lokaci sai shugabannin sun kwashi kudin sun yi gine gine ko aure aure sai balai ya abkawa mutum ko dukiyarsa ko iyali. Don muke son shugabannin su waazantu su Sani Allah yana kallon kowa. Kuma ko a gidan giya aka cuci mutum Allah zai yi saka mako balle a aikin hajj da fata kowa zai temaka da basirarsa ko matsayin sa ko adduah domin samun rangwame ko sauki kan aikin hajj da Nigeria.

Nagode sai mun ji daga gareku Allah ya mana jagora yasa mu gama lafiya naku a Musulunci.

Muazu Umar Hardawa mamba ne a kungiyar Nigeria Union of Journalist Bauchi kuma wakilin musamman na LEDAERSHIP A YAU a jihar Bachi. Za a iya samun sa 08062333065, 08052534340.