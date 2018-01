Bankuna 10 Sun Samar Da Naira Tiriliyan 93 Ta Tsarin Ajiyar Kudi Na Musamman

Bankin Stanbic IBTC da bankin Access da kuma bankin Ecobank Nigeria Limited ne suka jagoranci banki 10 wajen samar da Naira Triliyan 93.36 a tsarin ajiya na “FMDK OTC Securities Edchange” tsakanin watan Janairu zuwa Nuwanba na shekarar 2017.

Gaba daya banki 10 ne suka dauki kashi 71.7 na gaba daya Naira Tiriliyan 130.17 da ka yi hada-hadar da su a cikin wata 11 amma bankin Stanbic IBTC da na Access da kuma Ecobank suka yi hada-hadan kashi 48.73 ko Naira Tiriliyan 45.49 na daukacin hada-hadan da aka yi.

Sauran jerin banki 10 sun hada da United Bank for Africa da Standard Chartered Bank Nigeria Limited da First Bank of Nigeria Limited da Diamond Bank Plc da CitiBank Nigeria Limited da kuma Union Bank of Nigeria Plc.

Bayanan yadda aka ci kasuwar Naira Triliyan 130 ya nuna harkar Treasury Bills (T.bills) wanda shi ya fi daukan hankali ya yi kashi 37.8 sai harkar kasuwar chanji (FD) wannda ya lakume kashi 32.27 sannan cinikayyar kudaden ne ya dauki kashi 24.54 yayin da kaddarorin gwamnatin tarayyar ya lashe kashi 5.35 na daukaci kudaden.

Karin bincike ya nuna cewa, a watan Nuwamba anyi cinikayyar kudaden Kasashen waje na Dala Biliyan 15.08 abin da ke nuna karuwar kashi 8.78 idan aka kwatanta da Dala Biliyan 13.86 da aka samu a watan Oktoba.

Gaba daya kudaden da aka samu a assusun ajiya na musamman a watan da ake magana ya kai Naira Triliyan N6.41 abin da ke nuna karuwar kashi 20.39. Hada-hadar kasuwar tsakwaron kudi kuwa ya ci kashi 87.60 na daukacin kudaden ajiya na musamman a watan da ya gabata daga kashi 85.10 da aka samu a watan da ya wuce.

Fitaccen tsarin Tbills kuwa ya kai Naira Triliyan 10.41 wanda ya yi dai-dai da kashi 5.46 hakan kuma ya nuna kari akan Naira Triliyan 9.87 da aka samu a watan Oktoba, haka kuma ajiyar gwamnatin trayya ya karu da kashi 1.48 kusa da Naira Triliyan 7.53 daga Naira Triliyan 7.42 a watan Oktoba.

Tsananin hurdar cinikayyar a kasuwar ajiya ta musamman ya kai kashi 0.54 da 0.11 a bangaren T.bills da kuma kaddarorin gwamnatin trayya daga yadda yadda ke na kashi 0.47 da kashi 0.11 da aka samu a watan da ya gabata.

Harkokin a kasuwar kebantattun kudade (iRepos/Buy-Backs) ya kai Naira Tiriliyan 3.42 a watan Nuwamba, kashi 59.04 (Naira Triliyan 1..27 trillion) ke nan fiye da abin da aka samu a watan Oktoba.

Sauran harkokin da basu cikin kulawar hukuma kuwa ya kai Naira Triliyan 226.46 abin da ke nuna karuwar kashi 14.38.