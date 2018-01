Za A Mayar Da Kungiyar Dillalan Motoci Kwara Daya A Kano

A wani yunkuri na yin magana da murya daya da kuma magance matsalolin da su ke kawo baya a harkar saye da siyarwar Motoci a Kamfanoni daruruwa da ke da su a Kano yanzu haka an Rushe Kungiyar Dillalan Motoci ta Kano me suna Kano State Motor Dealers Association da ke karkashin Jagorancin Alhaji Dan Salo da kuma daya Kungiyar Automobile Motor Dealers da ke karkashin Alhaji Mukthar Gashshash wanda ko wannan su ya sa hannu a Takarda na yarda da Rushe Kungiyar da ko wannan su ya ke Jagoranta a matsayin Shugaban tasa Kungiyar wanda kowa ya yarda yanzu a samar da Kungiya Daya a Kano ta masu sai da Motoci a Kano.

Kwamitin da aka kafa mai manbobi 20 a karkashin shugabancin Alhaji Dan Asabe Abdullahi ya sha alwashin yin aiki Dare da Rana domin sauke nauyin da aka doramasa na samar da Kungiya daya Tilo da sabon suna wanda zata tsaya tsayin daka wajen farfado da Darajar Sana’ar sai da Motoci a Kano.

Alhaji Dan Asabe ya ce Babban kalu bale da su ke fukanta mai Daraja shi ne Rashin Hadinkai dan haka ne suka cimma wannan Yarjejeniya ta kafa wannan Kwamiti domin yayi aiki kuma a samu Kungiya wacce zata rika Magana da Murya Daya da kum tsare tsare dai dai da Zamani wanda zai kawar mu su da matsalolin Kama Karya da kuma bata Gari acikin wannan harka ta dillalan sai da Motoci a Kano.

Haka kuma ya kara da cewa babban abin takaici shi ne wasu a cikin masu wannan sana’a kuma masu girma a wannan harka da ake zargin hada kai da wasu marasa kishin kasa da bin ka’idar aiki a zo bakasan hawa ba balle sauka kawai sai Dan Sanda yazo ya Kama ka kamar barawo da cewa abin takaici ne domin Hukuma da su masu wannan Sana’a duk kowa zaman doka ya ke kuma aiki daya akeyi na ciyar da Kasar mu Najeriya gaba.

Alhaji Inuwa Tanko Albarka Motors na daga cikin wadanda su ka halarci wannan Taro ya ce su dai masu bin doka ne dan haka sunyi farinciki sosai da wannan yunkuri na maida wannan Kungiya Kwaya Daya a Kano ya kara da cewa sun yarda su bi dokar Hukuma da sauran dokoki na mu’amala ta Jama’a babbar matsalar da ta fi damun su itace kudin Haraji da ake zabga musu na shigo da Mota a wannan Kasa ya ce musali da kowa zai gane shi ne kamar ka siyo Mota ne a Dubu 100 kuma sai a sama kudin Haraji kamar Dubu 150 ko 200 to kaga wannan ai akwai aiki dan haka su na Rokon Gwamnatin Tarayya Karkashin Shugaban Kasa Muhammadu Buhari a kan a sassauta musu wajen wannan Haraji mai kama da yunkurin hana su kasuwanci a Kano ko a Kasa.

Alhaji Umar Dauda U.S NIG. LTD ya bayya na cewa wannan taro ya karfafa musu Gwiwa na cewa matsalar su ta zo karshe ganin yadda masu wannan Sana’a suka ansa kira wannan taro na Gaggawa gurin taron ya cika ya batse a dan kankanin lokaci to wannan a lamace ta Nasara kuma ya shawarci Yan Kungiyar da ba da Hadinkai ga Shugaban Kwamitin Alhaji Dan Asabe Abdullahi domin samun Nasara na wannan yunkuri na samar da Kungiya Daya ta Dillalan Motoci A Kano Haka kuma ya Kara da cewa su Dilalan Motoci su na daga cikin masu Dubban Matasa Aiki wanda hakan yana bada gudunmawa wajen cigaban Tattalin Arziki da samar da wada taccen tsaro a Kano da ma Kasa baki daya.

Haka shima Alhaji Ibrahim Hamza A.I.B.M wanda na daya daga cikin jigo na shirya wannan Taro ya bayyana farincikin sa akan yadda wannan Taro ya gudana a wannan lokaci a na bukatar Addu’a da ake tukuru na shawo kan matsalar da ta damu wannan Sana’a a Kano da Kasa baki daya.

Alhaji Muktar Gashshash ya Tabbatar da cewa sunyi na’am da wannan sabon tsari na tukarar kalu bale da ke gaban su na inganta wannan Sana’a ta sai da Motoci da shigo da su ta hanyar doka ta tanada kuma game da kwace kwace Motoci da Hukumar kula da shige da fice ta Kasa Kwostom ta yi ga Dillalan Motocin Kano a kwana kin baya ya ce rashin cika ka’idane ta biyan Harajin shigo da su kuma yanzu ancika Kwastom za su dawo da Motoocin a cewar Gashshash Kano. Shima Alhaji Dan Salo ya tabbatar da yadda da wannan tsari kamar yadda wakilin mu yaga Takardar yaddar a Rubuce da sa Hannun Dan Salon a yadda da sabon tsarin.