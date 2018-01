Ciwon ‘Ya Mace… Rayuwar Mata A Arewacin Nijeriya

[email protected] 08099313794

Rayuwar ‘ya mace a Arewacin Nijeriya daban ya ke da sauran wurare, Kamar yadda mu ka sani Arewa na da al’adu da addni mahimmanci a rayuwar yau da kullum,Ana son mace ta zama mai makewa a kowanne abu zata yi. A wajen kayan da ki ke sawa da mu’amular ki da saura mutane, ba’a yarda ki bayyana ra’ayoyinki kai tsaye ba. Tarbiya nuna cewa kada ki kalli manya kai tsaye a idonsu kuma dole ki tsuguna kasa in zaki gaishe da manya, ana son ki zama mai cikakken kamewa a duk abubuwan da ki ke yi. Dukkan wadannan halaye ana sanya su ne a matsayin halayen mace ta gari, a na kuma son ki yarda cewa namiji ya fi mace a na kuma tir da duk wani kokarinki na neman ‘yanci ko fifita kanki a kan namiji.

A yayin da ki ke girma zuwa cikaken mace wadannan al’adu da dokoki na da matukar tasiri a kan yadda za ki fuskanci rayuwa da yadda zaki fuskanci duniya baki daya. Duk matsayin ki a cikin al’umma in baki da miji ba za a kale ka da wani mutunci ba musamman ma in bazawara ce. Ba a cika mutunta mata da suka shekara 20 zuwa sama da ba su yi aure ba a matsayin mutumiyar kirki. A wuraren harkokinmu maza da mata kan wulakanta matan da suka kai wani mikdarin shekaru ba su yi aure ba, ana ganin zawarawa a matsayin matan da basu da mutunci tun da sun kasa zama gidan aurensu.

A kan dora yawaicin laifin da ya taso tsakanin ma’aurata a kan mace kamar dai shi namijin ba ya laifi. A Arewacin Nijeriya al’ada na wanke namiji a kan duk abin da ya taso na matsalolin auratayya. Mata ba sa iya baiyanar da duk irin mugun halin da su ke fuskanta a gidajen aurensu saboda tsoron yadda al’umma za su dauke su. Basu iya barin gidan auren saboda tsoron kada a kallesu a matsayin matan da ba su da tarbiyar zaman gidan aure, saboda haka sai su yi ta hakuri da dukkan miyagun halin da suke fuskanta abin da sau dayawa ke cutar da rayuwar ‘ya’yansu.

Babban rikicin da mata ke fuskanta a Arewa shi ne, na menene su ke son zama a rayuwarsu, a Arewa wasu na da ra’ayin cewa an halicci mace ce kawai domin ta yi wa mijnta da ‘ya’yanta hidima, ga wadannan mutanen duk wani kokarin da mace zata yi na zama wani abu da ya wuce matan aure laifi ne babba kuma abin kyama ne. Ga wasu kuma mace na iya yin aikin gwamnati ko dan saye da sayarwa, in an yi babbar sa a ne a samu wadanda su ka yadda da ayi aiki koyarwa ko na unguwarzoma. Aiyuka irinsu na Banki da Jarida da Likita da Harkar Fim da na siyasa ba sa samun goyon bayan al’umma. Misali a na dari-dari da ma’aikaciyar banki mace da kuma mace ‘yarsiyasa, a na ganin irin wadannan aiyuka zai iya kawo wa zuri’an mace abin kunya da rashin mutunci. Wadannan ra’ayin ba su da kan gado, ba za su taimaki ci gaban kasar nan ba. Duk dinbin matsayin karatun ki da sanin makaman aikin ki da kuma kwarewarki baza a taba jefa maki kuri’a ba matukar ke mace ce. A al’adar mutanen Arewacin Njeriya a na daukar mace ‘yar siyasa a matsayin ma ra kamun kai da bata rike mutuncin kan ta. Za ka samu a na kiran su da munanan suna irin su ‘yariska da karuwa kamar dai yadda a ke kiran mata masu aikin banki da likita da sauransu.

A kwai kuma wani mummunan zaton cewa duk mace mai aiki ba za ta iya rike gida ba wannan ba gaskiya ba ne in har sauran mata za su iya menene zai sa matan mu na Arewa ba za su iya ba? Ya na da mahimmanci al’ummanmu su gane cewa zamanin da mace ke kasancewa a mai kula da gida kawai ya wuce yanzu mata na bada gudummawar su a bangarori daban-daban na ci gaban kasa, ya kamata mu taimaka wa ‘yan matan mu wajen cika burinsu na rayuwa.

Mun fassara muku daga shafin mujallar Jaruma na Intanet