Sirrin Iyayen Giji… Mata Sai Da Ado

Tare da Lubabatu Yau (Aunty Lubabah)

Anty Lubabah matar aure ce. Don haka mata zalla (banda maza) za ku iya tura ma ta da tambayoyi ta hanyar imel ko lamba wayar kamar haka:

[email protected]

Hakika Adon zuciya ba karamin garanbawul zai yiwa zamamtakewar gida ba. Shi adon zuciya babu yaro babu babba. Amma in ta babba ta gyaru, ta yaranma za ta gyaru. Musamman zuciyoyi na iyayen gida. Uwargida ki sani in har kika gyara zuciyarki to fa ba taki zuciyar kawai ki ka gyaraba a a zuciyar Al’umma da dama ki ka gyara.

Uwargida ki tsarkake zuciyarki wajen yi mata ado da kishin kanki. Tabbas sai kin tsare kan ki kin muna kishin kanki sannan duk Wanda ya ra6eki zai taya ki kula da kan ki. Uwargida kibyiwa zuciyarki kwalliya da imani Imani shi ke sa mace ta yadda ita mace ce. Ba za ta tabbata mace ba sai ta yiwa zuciyar ta kwalliyar da kunya. Kunya ga ‘ya mace ba karamin kima da martaba ya ke kara miki ma. Uwargida ki zama me kamewa domin ki tsarkake kanki. Hakan zai baki damar sanin kanki a matsayin kin na mace. Uwargida kada ki yadda ki zama ‘Yar kanki domin ita ‘ya mace har’abada a karkashin namiji take komin tsufanta. Saboda gata da daraja da Allah ya yiwa ‘ya mace.

A lokacin da aka hafeki kina karkashin mahaifanki. In kin girma kin yi aure kina karkashin Mijinki, Idan tsufa ya kamaki sai ki koma kasan ‘ya’yanki. Idan Allah ya yi miki tsawan rai har jikoki za su kula da ke. In kin sa haka a zuciyar ki to kuwa za ki zauna lafiya. Ki maida kai da hankali wajen kula da gidan ki da mijin ki da yaranki. Uwargida ki San kanki ki yi riko da darajar da Allah ya yi miki. Wallahi mu mata in har muka San kanmu.muka tsare kanmu. Mu ka yi riko da Abinda Allah ya Dora mana to fa hatta sake shaken aure sai ya yi karanci, a cikin Al ummar mu. Uwargida ki dauki tsintsiya ki share duk wani ‘kashi da hassada. Ki tsarkaketa da yawan salatin Annabi (SAW) da istingifari, hakan yana sanyaya zuciya matuka. Ki sami nutsuwa wajen kula da tarbiyar gidan ki. Ki fente zuciyarki da kaskantar da kai hakan shi zai baki damar mallakar mijin ki da ‘ya’yanki. Ki yi mata kwalliyar da riko da gaskiya da rukon Amana.wallahi sai kin ga kin fita daban a cikin zuciyar mijin ki ko da ba ke kadai bace. Mata iyayen giji in ba Ku ba gida in kun yi hawa gida ya gyaru.