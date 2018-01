Rubutu Da Marubuta: Iliya Dan Mai Karfi Abin Al Ajabi (4)

Tare da Nazir Alkanawy 08035638216 imel: [email protected]

DAGA LITTAFIN ILIYA DAN MAI KARFI NA MUHAMMADU INGAWA

GAMUWAR ILIY DA WARGAJI.

Masu karatunmu yau ma kamar kowane mako ga shi cikin ikon Allah mun kawo muku ci gaban shahararren littafin nan na Iliya Dan Mai Karfi, wanda ake yi wa kirari da unan Falalu sai dubu ta taru. In za iya tuna wa a makon da ya gabata mun kawo muku labarin Gamuwar Iliya da Wargaji, saboda haka yanzu ga ci gaban labarin daga inda muka tsaya:

Wargaji ya dudduba ko’ina bai ga kowa ba, sai ya ji aljihunsa da dan nauyi. Ya sa hannu, ya dauko Iliya. Ya dube shi da kyau, ya ce, Kai Bil adama, yaya aka yi har ka zo nan, har kuma ka shiga cikin aljihuna? Iliya ko yaushe mai tawakkali ne ga Ubangiji, kuma ba ya da tsoro, ya dubi Wargaji sosai, ba da wani tsoro ko razana ba, ya ce, Shugabana, uwargidanka ce ta saka ni cikin aljihunka, ya shugabana. Nan da nan Wargaji ya cika da hushi, ya dauki akwatin nan da matar ke ciki, ya yi jifa da shi bisa wadansu duwatsu a tsakiyar wani kogi, ya ce, Zauna nan mutuniyar banza, aljanaba. Nan za ki yi tazama har ranar tashin kiyama.

Wargaji ya dauki Iliya ya rungume a gabansa kan doki, suka ci gaba. Zuwa can Wargaji ya huce, ya tambayi Iliya kasarsu, da garinsu, da labarinsa duka dai. Iliya kuma ya kwashe labainsa tun daaga farko har karshe ya fada masa. Nan take sai soyayya ta kullu tsakaninsu. Suka ci gaba da tafiya suna ta labari kamar abokai.

Amma kafin sun isa gida, sai Wargaji ya fada wa Iliya cewa idan sun isa gida, zai kai shi don ya gai da Gijigiji, watau ubansa. Ya fada masa idan Gijigiji ya miko hanny don su gaisa kada Iliya ya mika masa hannu. Ya ce masa da sum isa, akwai makera a kofar gidan, Iliya ya yi maza ya saka karfe a wuta, idan Gijigiji ya miko hannu su gaisa, ya mika masa karfen nan a maimakon hannunsa. Iliya ya ce, to, suka ci gaba da tafiya, har suka kawo kofar fada. Iliya ya cika da mamakin irin ginin wurin, watau yadda aka yi shi da farin dutse, aka yi masa zane iri iri. Daga ciki kuma ko ina ka duba sai kujeri da shimfidu. Hatta tagogin gidan na madubi ne ga labule launi iri dabam dabam, ga fitilu ko ina. Da dai sauran kayan daula da ni imomin duniya.

Zuwa can Gijigiji ya fito ya tsaya a kofar zaure don ya yi wa Wargaji barka da zuwa. Ya tambaye shi garuruwan da ya je. Wargaji ya fada masa ya je kasashen Gabas ne. Har daga can ya samo aboki. Gijigiji ya ce a kawo Iliya su gaisa.

Da ma da isarsu Iliya ya sa wani katon karfe cikin wuta ya hyi ta zuga ya yi ja wur, yana jira ne a kira shi. Wargaji ya zo suka tafi. Gijgiji ya miko was Iliya hannu don su gaisa, sai Iliya ya mika masa karfen nan. Gijigiji ya rushe karfen kamar wanda ke gaisawa da wani. Zuwa can ya saki karfen ya yi sanyi, ya ce, Lalle Wargaji ka samo aboki wanda ya kamace ka. Ya cancanci ya zama abokinka sosai.

Kashegari da suka fito kofar gida, suka tsaya suna hangen filin karkara da itatuwa. Iliya ya duba haka ya hangi dokinsa Kwalele yana kiwo kusa da gidan. Murna ta kama Iliya ya ruga ya kamo shi. Wargaji ya yi ta mamakin wannan irin doki. Nan da nan suka daure shi a turke, aka zuba masa abinci aka ba shi ruwa ya sha.

Marece na yi su Wargaji suka hau dawakansu suka tafi shan iska. Suka bi ta gefen tsaunin nan totar, suna tadi, suna annashuwa. Suka yi ta tafiya har suka kai ga wani wuri mai duwatsu. A kusa da duwatsun sai suka ga wani akwati a bude, an rubuta Wannan akwati an yi shi ne domin mai shi, ba kuwa zai yi daidai da kowa ba cikin duniyan nan sai mai shi. Ashe da ma wannan akwati saboda Wargaji aka yi shi. Sai Iliya ya ce, Bari in gwada in gani ko nawa ne. Ya hau ya shiga cikin akwati, amma bai yi masa daidai ba, ya fito. Wargaji kuma ya ce, Lalle nawa ne, bari mu gani. Sai shi kima ya sauka ya shiga ciki, ya kawu yi daidai da shi, kamar da dai sai aka gwada shi sa an nan aka yi shi. Ya cika shi har ba ya iya motsawa. Daga ciki, ya miko hannunsa ya rufe bakin akwatin. Shi ke nan sai akwati ya kulle kam, ba ko yar kofar da haki zai iya shiga.

Amma Wargaji bai yi wa Iliya ban kwana ba, bai kuma bar masa wata wasiyya zuwa ga ubansa ba. Saboda haka ya ce Iliya ya bude shi, zai yi masa wasiyya, kuma su yi ban kwana da juna. Iliya ya sa hannu, ya yi, ya yi ya bude akwatin, amma ya kasa motsa ko da murfin. Ransa ya baci, hankalinsa ya dugunzuma, ya ce wa Wargaji da karfi, Ba na iya bude akwatin? Wargaji ya ce, Dauki takobina na yaki, ka sari gefen akwatin. Iliya ya sa hannu zai dauki takobi, amma ya kasa cira shi saboda nauyi. Ya fada wa Wargaji ba zai iya daukar takobin ba. Wargaji ya ce, Matso kusa da ni. Iliya ya matsa. Wargaji ya feso wa Iliya dukan karfinsa. Nan da nan Iliya ya dauki takobin da sauri, kamar wanda ya dauki kara. Ya sari akwatin da karfi. Karar saran ta cika daji, tsaunuka suka kama wuta, duk wurin ya rude kamar sama da kasa za su hadu don firgita. Tartsatsub wuta ya watsu ko ina. Maimakon murfin akwatin ya bude, sai ya kara kullewa da karfi.

Wargaji ya ce wa Iliya, Kara sarawa dai da karfi. Iliya ya sake saran akwati. Amma saboda tsananin karar, har Iliya da kansa ya gigice. Wuta ta kama, hayaki ya murtuke wurin. Akwatin kuwa ys kara kullewa.

Can da karar ta kwanta, Wargaji ya ce, Iliya, matso in kara maka karfi. Zam ba ka dukan karfin da ke gare ni. Iliya ya ce, Ya shugabana, idan karfin da ke gare ni a yanzu ya fi haka, ko kasa ba za ta iya dauka ta ba. Na gode kwarai. Ina so ka fadi dukan abin da ka ke bukata, idan ina iyawa zan yi maka.

Wargaji ya ce, Ba sauran abin da za ka iya yi mini. Ni dai tawa ta kare. Ka ga akwatin nan, kabarina ke nan. Na gode maka, Allah ya yi maka albarka. Allah ya fid da kai daga sharrin mutane. Idan ka sami damar komawa, ka yi mini ban kwana ga mahaifina. Ka fada masa irin kaddarar da ta same ni a wannan wuri. Allah ya kaddara saduwarmu a Darassalamu.

Wannan magana ta Wargaji ta sa hankalin Iliya ya tashi kwarai, ransa ya baci, ya rasa abin da ke masa dadi cikin duniya. Ya kuma rasa abin da zai yi. Sai ya fashe da kuka. Ya roki Wargaji gafara, ya yi masa kyakkyawar addu a. Ya dade nan gefen akwatin, yana kuka. Can da hankalinsa ya komo, ya tuna kome kaddara ce ta Ubangiji, saboda haka, sai ya yi tunaniu a ransa, ya ce, Ni Iliya, yanzu in koma im fadawa Gijigiji me? Ai ba zai yiwu in koma wrin nan ba. Sai ya taka dokinsa ya hau, ya yi ta tafiya, bai san wajen da ya ke nufa ba. Ya bi gangaren tsaunin nan ya yi ta tafiya har ya yi nisa, sa an nan ya waiwayo, sai ya hangi hawayen Wargaji suna zuba ta kafar akwatin. Tausayi ya kara kama shi, ya sake fashewa da kuka. Sai ya sauka ya zauna yana ta tunani, bakin ciki ya rufe shi. Bayan ya dade a zaune, sai kuma ya tashi ya ci gaba da tafiya.