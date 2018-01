Ban Yi Kalaman Batanci Ga Afrika Ba —Shugaba Trump

An Yi Amfani Da Bindiga Don Tarwatsa Masu Zanga-zanga A Congo

Trump ya ce, me ya sa Amurka ba za ta dinga kyale mutane masu yawa daga kasashe irinsu Norway su dinga shigo wa Amurka ba, maimakon wasu mutane daban.

Kamar yadda kafafen yada labarai suka rawaito ciki har da Jaridar Washington Post da New York Times da kuma gidan talbijin na CNN.

Donald Trump ya bawa ‘yan majalisun Amurka mamaki yayin da ake zaman tattaunawa kan maganar baki a ranar Alhamis, in da aka ba da rahoton ya kira kasar Haiti da wasu kasashen Afirka da “Ramin Masai”.

