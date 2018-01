Me Talakan Nijeriya Ke Fata Buhari Ya Yi A 2018?

Ku bayyana ra’ayoyinku a kasa cikin ka’idar rubutu da kuma sanin yakamata. In sha Allahu za mu zabi wasu daga ciki mu buga a mako mai zuwa.

Ga batutuwa nan daban-daban, kama daga matsin aljihu, rikicin makiyaya, garkuwa da mutane, bunkasa harkar noma da kawo karshen yajin aikin malaman jami’a da kuma matsalolin asibitoci da sauransu. Shin me talakan ya fi bukatar Shugaba Buhari ya fi bai wa muhimmanci?

Yanzu shekarar 2018 ta fara, domin a watan farko mu ke, watan Janairu, amma kamar yadda 2017 da sauran shekarun baya su ka shude, ita ma 2018 kamar yau ne za a ce ta kare. Shin me talakan kasar ya ke da muradin ganin shugaban Nijeriya, Muhammadu Buhari, ya aiwatar a cikin shekarar kafin zuwa karshenta?

Advertisement